Ласнамяэ приглашает на Паэвялья отметить Иванов день

Сегодня, 23 июня в районе Ласнамяэ в зелёной зоне Паэвялья (Narva mnt 129b) пройдет традиционное празднование в честь Иванова дня. Развлекательная и концертная программа мероприятия начнется в 20:00 и продлится до часу ночи.
В Ласнамяэ встреча самой короткой ночи начнется в 20 часов на площадке Паэвялья, или больше известной в народе, как «Локаторы». Большой праздничный концерт для жителей откроют ансамбли «Златые горы» и «Чары», главными исполнителями мероприятия станут поп-рок-группа PX Band и дуэт Kuldne Trio. Также в программе вечера весёлые конкурсы, соревнования и традиционный большой костер Ивановой ночи. «Обязательно приходите вместе с семьей и друзьями на Паэвялья вместе отпраздновать главную ночь лета. В программе для детей и взрослых запланированы праздничный концерт, танцы, конкурсы и большой костер. Мероприятие продлится до самой ночи», - сказал старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн.
До места можно удобно добраться на общественном транспорте: автобусы 29, 60, 63, 65 - остановка Paevälja.
Сегодня же, 23 июня Управа Ласнамяэ приглашает всех на празднование Дня победы, которое традиционно пройдёт в парке Юрьевой ночи (Peterburi tee 59). Начало мероприятия в 15.00. Представители «Кайтселийта» и добровольная вспомогательная организация «Нооред Коткад» доставят в парк Юрьевой ночи огонь победы, который будет предан вице-мэру Таллинна Калле Кландорфу. Вице-мэр торжественно передаст огонь победы старейшинам столичных районов, чтобы вечером зажечь костры Ивановой ночи в районах Таллинна. В честь Дня победы в Освободительной войне пройдет построение почетного караула, традиционно с короткими речами выступят представители городских властей, а также состоится небольшой концерт, на котором в парке выступят Индра Мирель Зейнет и Франц Тикерпуу.
Вход на мероприятия свободный.