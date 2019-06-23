Ласнамяэ приглашает на Паэвялья отметить Иванов день

В Ласнамяэ встреча самой короткой ночи начнется в 20 часов на площадке Паэвялья, или больше известной в народе, как «Локаторы». Большой праздничный концерт для жителей откроют ансамбли «Златые горы» и «Чары», главными исполнителями мероприятия станут поп-рок-группа PX Band и дуэт Kuldne Trio. Также в программе вечера весёлые конкурсы, соревнования и традиционный большой костер Ивановой ночи. «Обязательно приходите вместе с семьей и друзьями на Паэвялья вместе отпраздновать главную ночь лета. В программе для детей и взрослых запланированы праздничный концерт, танцы, конкурсы и большой костер. Мероприятие продлится до самой ночи», - сказал старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн.