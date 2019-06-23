Это только начало: пластиковый мусор лишает нас кислорода

Как пишет издание Time, бактерии prochlorococcus - вид крошечных цианобактерий. Они являются не только самым маленьким фотосинтезирующим организмом на планете, но и одним из самых распространенных. Согласно некоторым оценкам, в океане насчитывается до трех октиллионов данного вида бактерий. Prochlorococcus не только помогают поддерживать воду в здоровом состоянии, но и производят значительный объем кислорода, которым мы дышим, а именно — около 10% от общего объема.

Совсем недавно ученые из Австралии открыли то, что эти бактерии очень чувствительны к загрязнению пластиком, который очень отрицательно влияет на их рост, функции и выработку кислорода.

Австралийские эксперты испытали в лабораторной среде воздействие продуктов распада пластиковых пакетов и ПВХ на микроорганизмы.

Ученые обнаружили, что эти химические вещества отрицательно влияют на развитие бактерий и количество кислорода, которое они способны производить.

"Мы обнаружили, что химические вещества, выщелачиваемые из пластикового мусора, мешают наиболее распространенной в мире фотосинтезирующей бактерии Prochlorococcus marinus расти и вырабатывать кислород", — говорит ученый университета и основной автор работы доктор Саша Тету.