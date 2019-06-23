Сотни пилотов подали в суд на Boeing

По словам пилотов, «беспрецедентное сокрытие известных конструктивных недостатков» модели привело к двум авиакатастрофам и приостановке эксплуатации лайнеров этой модели. В результате действий инженеров летчики понесли материальный и моральный ущерб.

Истцы требуют от компании возместить убытки — точная сумма не называется, но исчисляется миллионами долларов. Податель иска сохранил анонимность из-за «боязни расправы со стороны Boeing и дискриминации от их клиентов». Первое слушание по делу пройдет в американском Чикаго 21 октября.

О том, что инженеры Boeing в течение года скрывали проблему в работе программного обеспечения, стало известно в мае 2019 года. Руководство компании якобы не получало информации о том, что дефект существует.

В ноябре 2018 года сообщалось, что в некоторых модификациях самолета Boeing 737 Max имеется дефект, из-за которого лайнеры могут срываться в пике. Указывалось, что при нештатной ситуации неправильно срабатывает функция, помогающая избегать опасного задирания носа.

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 Max, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии: самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.