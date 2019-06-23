В шаге от трагедии: пьяный молодой человек упал с надувного матраса в озеро

22 июня в 20.39 береговой охранник G4S заметил, как трое молодых людей плывут на надувном матрасе от зоны фестиваля Jaanitule к берегу Пюхаярве. Два человека были на матрасе, а третий плыл рядом.

Вдруг один молодой человек упал с матраса. Поскольку вода накрывала его с головой и все трое казались пьяными, спасатель решил проконтролировать ситуацию. Он только закончил свою рабочую смену и закрыл штаб спасателей, но вытолкал лодку вновь в воду и поплыл на помощь.

На месте выяснилось, что хотя молодые люди были в приподнятом настроении, упавший в воду не мог нормально плыть и, по оценке берегового охранника, не смог бы самостоятельно доплыть до берега.

Спасатель доставил молодых людей на берег, откуда они вновь вернулись на фестиваль и продолжили праздновать.

Сегодня, 23 июня, на пляже Пюхаярве после полудня было около 200 человек. Береговым охранникам пришлось помешать четырем мужчинам, которые были в сильном алкогольном опьянении и хотели пойти плавать. Также береговой охране пришлось неоднократно напоминать, что со стеклянной тарой на пляж приходить нельзя.