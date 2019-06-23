Вс, 23.06.2019
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Человек упал за борт парома и пропал без вести

Паром Isabelle. Фото иллюстративное.

ФОТО: Postimees

Госполиция Латвии просит отозваться свидетелей происшествия, в ходе которого 10 июня около 10.20 гражданин Литвы Лукас Балсевичиус упал за борт парома Isabelle, сообщила агентству LETA представитель латвийской полиции Гита Гжибовска. 

Балсевичиус упал за борт, когда паром находился в Даугаве и проплывал мимо улицы Волеру 64 в направлении Рижского порта, передает Rus.TVNET.

Он родился в 1983 году, его рост составляет 180 см, худощавый, с короткими светлыми волосами.

Лукас Балсевичиус.

ФОТО: Valsts policija

Его по-прежнему не удается найти.

Латвийская полиция призывает очевидцев звонить по номеру 67086678, 20269017 или 110.

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