Человек упал за борт парома и пропал без вести

Госполиция Латвии просит отозваться свидетелей происшествия, в ходе которого 10 июня около 10.20 гражданин Литвы Лукас Балсевичиус упал за борт парома Isabelle, сообщила агентству LETA представитель латвийской полиции Гита Гжибовска.
Балсевичиус упал за борт, когда паром находился в Даугаве и проплывал мимо улицы Волеру 64 в направлении Рижского порта, передает Rus.TVNET.
Он родился в 1983 году, его рост составляет 180 см, худощавый, с короткими светлыми волосами.
Его по-прежнему не удается найти.
Латвийская полиция призывает очевидцев звонить по номеру 67086678, 20269017 или 110.