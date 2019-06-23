Руководитель Coop: рано или поздно Эстонию покинет одна торговая сеть

Председатель совета Coop Pank Яанус Виханд, покидающий в августе свою должность, заявил в эфире радио Kuku, что уже годами спекулируют на тему того, что консолидация на коммерческом рынке рано или поздно всё равно произойдет, пишет Postimees.
Обладатель титула лучшего руководителя Виханд в прошлый понедельник неожиданно объявил, что покинет свой пост в середине августа. Неделей ранее он представил Coop Bank на бирже и дал интервью радио Kuku, где рассказал о рынке торговых сетей и планах Coop.
Выход банка Coop стал неожиданностью для потребителей. В какой сектор Coop мог бы еще войти?
У нас есть 3-4 потенциальных объекта инвестиций или проектов на столе. Для нас не было неожиданностью войти в банковский сектор, потому что, когда в 2011 году было создано финансовое подразделение ETK, которое начало выпускать независимую платежную карту Säästukaart Pluss, то уже появилась идея превратить ту же компанию в банк.
Когда появилась возможность купить Krediidipank, мы смогли сделать скачок в развитии на 4-5 лет. Конечно, мы также постоянно ищем другие варианты. Наш лозунг «Мы бережем жизнь во всех уголках Эстонии» - это не пустое предложение, мы действуем в рамках него. Давайте посмотрим, какие аспекты жизни отсутствуют в уездах, чтобы люди не переезжали в города. Система Coop идеологически связана с Европой. Например, в Италии также существуют мобильные решения Coop, в Англии - школы и похоронные бюро Coop.
Можете ли вы внести некоторые конкретные инвестиционные возможности, которые прошли через ваш стол?
Нам предлагали всё - прачечные, предприятия по производству продуктов питания, компании связи. Десятки и десятки предложений прошли через наши руки.
У нас много отличных сетевых магазинов, даже интересно, сколько из них может работать на небольшом рынке. Насколько жестка конкуренция на коммерческом рынке?
Легкой ее не назовешь. Конкуренция очень жесткая, но она требует больше усилий. У нас все хорошо, мы самые сильные за пределами Таллинна. В прошлом году половина роста розничного рынка Эстонии пришлась на Coop.
За чей счет?
Все еще за счет конкурентов. Сегодня ясно, что некоторые пострадали больше. Главным образом отдельные игроки, а не сетевые торговцы. Также некоторые основные конкуренты. Ни для кого не секрет, что Prisma и Rimi не очень хорошо идут дела. Нашим крупнейшим конкурентом является Maxima, которая занимает второе место на рынке. На третьем — Selver.
В последние годы Coop закрыл около 10 магазинов в сельской местности. Что стоит за этим - приграничная торговля или уход людей?
Приграничная торговля — не единственная причина. Конечно, каждая вещь влияет и создает эффект домино. Приграничная торговля может быть последней каплей, которая ломает позвоночник верблюда. Открыть магазин на том же месте, где вы когда-то закрылись, очень сложно. Мы сдали в аренду магазины с полной меблировкой для местных предприятий, которые хотят проверить свой бизнес. Но физическое сохранение магазинов в долгосрочной перспективе не очень устойчиво в маленьком месте. Вот почему мы экспериментируем с пищевыми шкафами.
Вы боитесь прихода сети Lidl?
Страх никогда никому не помогал. Нет, мы не боимся, но к этому готовимся. Мы изучали, как они вышли на другие рынки.
Может ли получится как с шотландской автобусной компанинй, которая хотела выйти на наш рынок, но пришлось уйти немедленно, потому что местные компании были хорошо подготовлены?
Когда я смотрю на то, что они сделали, то вижу, что у них разные цели. Эстония и Латвия - единственные страны Европы, где нет магазинов Lidl. Они вряд ли приходят сюда, чтобы попробовать безумную прибыль, а скорее построить логическую цепочку. Они, вероятно, готовы понести меньшую прибыль или даже убытки с самого начала.
Может ли какая-нибудь сеть покинуть наш рынок из-за их прихода?
Мы годами спекулировали, что консолидация наступает, но пока нет. По логике это могло бы прийти, но рынок работает не только по логике. Я верю в это. Я совершенно уверен, что это произойдет рано или поздно. Кто или когда - я не буду спекулировать.
По всей видимости, это Prisma?
Я этого не говорил, но игроки рынка спекулировали. Они также говорят о том, как Comarket уже скоро-скоро будет продаваться и как Maxima будет строить себя, чтобы продать весь балтийский бизнес. Мы действительно не знаем. Все может продаваться, если будет подходящее предложение.