Руководитель Coop: рано или поздно Эстонию покинет одна торговая сеть

Обладатель титула лучшего руководителя Виханд в прошлый понедельник неожиданно объявил, что покинет свой пост в середине августа. Неделей ранее он представил Coop Bank на бирже и дал интервью радио Kuku, где рассказал о рынке торговых сетей и планах Coop.

Выход банка Coop стал неожиданностью для потребителей. В какой сектор Coop мог бы еще войти?

У нас есть 3-4 потенциальных объекта инвестиций или проектов на столе. Для нас не было неожиданностью войти в банковский сектор, потому что, когда в 2011 году было создано финансовое подразделение ETK, которое начало выпускать независимую платежную карту Säästukaart Pluss, то уже появилась идея превратить ту же компанию в банк.

Когда появилась возможность купить Krediidipank, мы смогли сделать скачок в развитии на 4-5 лет. Конечно, мы также постоянно ищем другие варианты. Наш лозунг «Мы бережем жизнь во всех уголках Эстонии» - это не пустое предложение, мы действуем в рамках него. Давайте посмотрим, какие аспекты жизни отсутствуют в уездах, чтобы люди не переезжали в города. Система Coop идеологически связана с Европой. Например, в Италии также существуют мобильные решения Coop, в Англии - школы и похоронные бюро Coop.

Можете ли вы внести некоторые конкретные инвестиционные возможности, которые прошли через ваш стол?

Нам предлагали всё - прачечные, предприятия по производству продуктов питания, компании связи. Десятки и десятки предложений прошли через наши руки.

У нас много отличных сетевых магазинов, даже интересно, сколько из них может работать на небольшом рынке. Насколько жестка конкуренция на коммерческом рынке?

Легкой ее не назовешь. Конкуренция очень жесткая, но она требует больше усилий. У нас все хорошо, мы самые сильные за пределами Таллинна. В прошлом году половина роста розничного рынка Эстонии пришлась на Coop.

За чей счет?

Все еще за счет конкурентов. Сегодня ясно, что некоторые пострадали больше. Главным образом отдельные игроки, а не сетевые торговцы. Также некоторые основные конкуренты. Ни для кого не секрет, что Prisma и Rimi не очень хорошо идут дела. Нашим крупнейшим конкурентом является Maxima, которая занимает второе место на рынке. На третьем — Selver.

В последние годы Coop закрыл около 10 магазинов в сельской местности. Что стоит за этим - приграничная торговля или уход людей?