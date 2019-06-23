Выпускники школы призывают помочь однокласснику: многодетная семья в одночасье потеряла все свое имущество

Сегодня в соцсетях появился пост, в котором выпускники гимназии призывают людей по возможности финансово помочь семье. Руку помощи протянули уже несколько местных жителей, которые собрали для семьи одежду, но для приобретения новых личных вещей нужна финансовая помощь.

По словам одноклассников, оставшаяся без дома семья, в которой растет четверо детей, помимо финансовой помощи, также нуждается в обуви и продуктах.

Руководитель соцотдела города Раквере Керсти Суун-Декет сказала, что семью разместили в одной социальной квартире, где они пытаются отойти от первичного шока. Одежда и вещи первой необходимости у семьи уже есть, но есть недостаток в личных вещах. Для их приобретения одноклассники и организовали акцию сбора пожертвований.

Размер пожертвования не важен, за любую помощь семья благодарна. Пожертвование можно сделать на счет дочери, пострадавшей семьи:

Имя: Ave Kaisa Sammelselg