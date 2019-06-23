Жители саксонского Острица оставили неонацистов без пива

Жители города Остриц на востоке Саксонии выразили протест против неонацистов, приехавших на проходивший там в конце недели фестиваль "правого" рока "Щит и меч" (Schild und Schwert Festival). В рамках координированной акции жителей городка с менее чем трехтысячным населением и Международного центра встреч в монастыре Санкт-Мариенталь был скуплен весь ассортимент пива местного супермаркета - более 120 ящиков.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер поддержал акцию местных жителей постом в Twitter. "Когда правые экстремисты пытаются определять повестку своими бесчеловечными лозунгами, мы все должны этому противостоять", - подчеркнул он.

Ранее полиция в рамках исполнения соответствующего судебного решения конфисковала все пивные запасы на площадке, на которой проходил фестиваль. В общей сложности было изъято около 4400 литров пива после того как административный суд Дрездена подтвердил запрет на употребление алкоголя на правоэкстремистском фестивале, введенный властями округа Гёрлиц.