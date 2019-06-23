Жители саксонского Острица оставили неонацистов без пива

После изъятия полицией всех алкогольных напитков на правоэкстремистском фестивале местные жители скупили все пиво в супермаркете, сообщает портал DW.
Жители города Остриц на востоке Саксонии выразили протест против неонацистов, приехавших на проходивший там в конце недели фестиваль "правого" рока "Щит и меч" (Schild und Schwert Festival). В рамках координированной акции жителей городка с менее чем трехтысячным населением и Международного центра встреч в монастыре Санкт-Мариенталь был скуплен весь ассортимент пива местного супермаркета - более 120 ящиков.
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер поддержал акцию местных жителей постом в Twitter. "Когда правые экстремисты пытаются определять повестку своими бесчеловечными лозунгами, мы все должны этому противостоять", - подчеркнул он.
Ранее полиция в рамках исполнения соответствующего судебного решения конфисковала все пивные запасы на площадке, на которой проходил фестиваль. В общей сложности было изъято около 4400 литров пива после того как административный суд Дрездена подтвердил запрет на употребление алкоголя на правоэкстремистском фестивале, введенный властями округа Гёрлиц.
Судьи сочли, что употребление алкогольных напитков на фестивале "Щит и меч" повышает потенциальные угрозы столкновений с участием правых экстремистов, указав на "воинствующе-агрессивный характер мероприятия".