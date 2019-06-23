Ярвик: эстонские производители рыбной продукции заинтересованы в украинском рынке

Министр сельской жизни Эстонии Март Ярвик в Риме встретился с заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины Еленой Ковалевой, чтобы обсудить межгосударственное сотрудничестве в области сельского и рыбного хозяйства, передает Rus.ERR.
По словам Марта Ярвика, сотрудничество с Украиной можно считать очень хорошим. "Наши предприниматели заинтересованы в украинском рынке, особенно, когда речь идет о рыбной продукции", - отметил Ярвик.
Эстония активно экспортирует на Украину кильку и салаку. Только в Финляндию экспортируется больше.