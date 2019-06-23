«Она становится все больше, но никому нет дела»: на мосту в асфальте образовалась огромная дыра

В Аудру вблизи магазина на мосту ручья Урусте ливень на прошлой неделе размыл дыру в асфальте. По словам местного жителя, ею никто не занимается и она до сих пор даже не ограждена.
Дыра в примерно полметра в диаметр находится с правой стороны моста, если ехать со стороны Пярну, пишет Pärnu Postimees. «С каждым днем она становится все больше», - рассказывает пожелавший сохранить анонимность местный житель. Он оповестил о дыре волостной центр, но никто этим до сих пор не занимается.
При детальном рассмотрении видно, что всю землю размыло и в асфальте образовалась практически сквозная дыра.
Как оказалось, до журналиста Pärnu Postimees на круглосуточный инфотелефон Департамента шоссейных дорог никто по этому поводу не звонил.