«Она становится все больше, но никому нет дела»: на мосту в асфальте образовалась огромная дыра

Дыра в примерно полметра в диаметр находится с правой стороны моста, если ехать со стороны Пярну, пишет Pärnu Postimees. «С каждым днем она становится все больше», - рассказывает пожелавший сохранить анонимность местный житель. Он оповестил о дыре волостной центр, но никто этим до сих пор не занимается.