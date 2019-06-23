Вс, 23.06.2019
Если мы договоримся о временных приостановках на Лаагна-теэ, то вопрос закрытия мостов даже обсуждаться не будет. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • «Она становится все больше, но никому нет дела»: на мосту в асфальте образовалась огромная дыра

«Она становится все больше, но никому нет дела»: на мосту в асфальте образовалась огромная дыра

1

Дыра в мосту в Аудру.

ФОТО: Kristo Niglas

В Аудру вблизи магазина на мосту ручья Урусте ливень на прошлой неделе размыл дыру в асфальте. По словам местного жителя, ею никто не занимается и она до сих пор даже не ограждена.

Дыра в примерно полметра в диаметр находится с правой стороны моста, если ехать со стороны Пярну, пишет Pärnu Postimees. «С каждым днем она становится все больше», - рассказывает пожелавший сохранить анонимность местный житель. Он оповестил о дыре волостной центр, но никто этим до сих пор не занимается.

При детальном рассмотрении видно, что всю землю размыло и в асфальте образовалась практически сквозная дыра.

Как оказалось, до журналиста Pärnu Postimees на круглосуточный инфотелефон Департамента шоссейных дорог никто по этому поводу не звонил.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ