Картина дня: празднование Ивановой ночи, День победы в Эстонии и опасная ситуация на озере

Бешеные цены: людей шокировала стоимость билетов на Певческий праздник

Певческий праздник в Тарту принес массу приятных эмоций выступающим и зрителям, но были и те, кто не смог попасть на праздник из-за слишком дорогих билетов. Организатор считает критику необоснованной. Читать далее...

Поиски прославившегося на весь мир эстонского волка завершены: в Ида-Вирумаа найден труп утопленного животного

Спасенный в феврале из ледяной воды на плотине Синди и позже отпущенный в лес молодой волк уже неделю числится пропавшим, находящееся на нем устройство GPS также не передает сигнал. Возникли различные версии дальнейший судьбы волка, к которым сегодня утром добавилась еще одна: в водоеме карьера Айду нашли утонувшее животное. Читать далее...

В шаге от трагедии: пьяный молодой человек упал с надувного матраса в озеро

В субботу вечером береговой охранник G4S вытащил из озера Пюхаярв пьяного молодого человека, который, купаясь на надувном матрасе, подверг себя опасности, сообщает руководитель по коммуникациям G4S Реймо Рая. Читайте далее..

Выпускники школы призывают помочь однокласснику: многодетная семья в одночасье потеряла все свое имущество

Вчера, 22 июня, в Раквере на улице Тарту в пожаре потеряли дом несколько дней назад получивший свидетельство об окончании школы ученик Раквереской частной гимназии и его семья. Его одноклассники решили помочь и организовали сборы. Читайте далее...

Видео и галерея: в Тарту прошел парад в честь Дня победы

В ознаменование 100-летия со дня исторической победы эстонских войск над Балтийским Ландесвером в Цесисской битве и 85-летия решения Рийгикогу объявить 23 июня государственным праздником в Тарту прошел парад ополчения Кайтселийт. Читайте далее...

Европа готовится к рекордной жаре: какая погода будет в Эстонии?

Часть стран Западной Европы на следующей неделе столкнется с волной жары, температура воздуха может достигнуть 40 градусов. По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни у нас ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременными дождями. Читать далее...

Эксперимент: как скоро можно садиться за руль после празднования?

Во время празднования Ивановой ночи не обойдется без пива и других алкогольных напитков. Накануне праздника передача Zebra решила выяснить, спустя какое время после употребления алкоголя можно садиться за руль автомобиля? В рамках эксперимента сравнили, насколько отличаются результаты алкотестера и калькулятора промилле в интернете. Читайте далее...

Галерея: вдрызг пьяный водитель устроил гонки с полицией

В субботу поздно вечером полицейский патруль преследовал в Вильянди черный микроавтобус, который привлек внимание подозрительной манерой езды. Когда водителю был дан знак остановиться, он увеличил скорость и проехал по бордюру и газону. В конце концов он остановился на предназначенном для пешеходов бульваре Хийе. Читайте далее...

Юри Ратас: наша обороноспособность реальна

По словам премьер-министра Юри Ратаса, День победы — праздничный день, но воля эстоноземельцев к обороне, их вера в свои способности и союзников проявляются именно в повседневной работе по развитию государственной обороны и поддержанию безопасности. Читайте далее...

Керсти Кальюлайд: государственная оборона начинается с каждого из нас

Президент Керсти Кальюлайд в своей речи, посвященной Дню победы, призвала задуматься о государственной обороне в широком плане и возможностях каждого поддерживать общее чувство безопасности. Читайте далее...

Эксперты предупредили о влиянии изменения климата на культурное наследие

Изменение климата может нанести необратимый ущерб самым ценным в мире культурным, строительным и другим памятникам, предупреждают эксперты, побуждая ООН о необходимости предпринять шаги для их защиты. Читайте далее...

Человек упал за борт парома и пропал без вести

Госполиция Латвии просит отозваться свидетелей происшествия, в ходе которого 10 июня около 10.20 гражданин Литвы Лукас Балсевичиус упал за борт парома Isabelle, сообщила агентству LETA представитель латвийской полиции Гита Гжибовска. Читайте далее...

На завтра синоптики обещают жару

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 7-13, на побережье до 16 градусов тепла. Читайте далее...

Фото: в городах России прошли акции протеста против полицейского произвола