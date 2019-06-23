Елизавета II сбежала из дворца
Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс. Британский таблоид The Sun передает, что она была в ужасе, пишет Lenta.ru.
В частности, крыс заметили на кухне. Во дворец, заложенный в 1703 году, вызвали специалистов по борьбе с вредителями, сообщил источник издания. Персоналу монаршей резиденции провели инструктаж и объяснили, как предотвратить распространение крыс: необходимо закрывать дверцы шкафов и убирать крошки.
Издание подчеркивает, что грызуны — большая проблема Лондона. Особенно это касается старых построек.