Бешеные цены: людей шокировала стоимость билетов на Певческий праздник

Один из недовольных — отец хориста Нильс Нийтра. Он пошел добывать билет до четыре часов дня и выяснилось, что билеты за 15 евро распроданы, а купить можно только за 30 или 35 евро. Семейных билетов не было, пишет Tartu Postimees.

Предварительная продажа не оправдание

«До меня был один мужчина с двумя детьми, он отказался от покупки билетов, хотя ему объяснили, что все-таки юбилейный Певческий праздник. В кассе отказавшихся от билетов было довольно много, - рассказывает Нийтра. - Я подумал, должен ли юбилейный Певческий праздник подразумевать какие-то масштабные и дорогие ВИП-секторы (которые по сути просто находящиеся ближе к сцене скамейки), предназначены ли они только для экономически успешных людей (хотя я не считаю себя бедным), и принципиально отказался от покупки этого дурацкого билета».

Нийтра отметил, что если семья с тремя детьми захотела бы вчера попасть на юбилейный Певческий праздник, мать и отец должны были минимум выложить 60 евро, к этому еще скидочные билеты по 25 евро за трех детей. В итоге конечная сумма составила бы 135 евро.

Нийтра сказал, что в предварительной продаже билеты стоили дешевле. «А билеты надо обязательно покупать заранее и кто не купил, сам дурак? Почему я должен быть каким-то маньяком планирования и покупать билеты за два месяца до праздника, где мои дети выступают?!» - возмущается Нийтра.

«Раньше покупали билеты на Певческий праздник в кассе, возле Певческого поля. Предварительная продажа не может быть алиби, которое оправдывает бешенные цены в день праздника», - продолжает он.

Две зоны

Руководитель по проектам Тартуского певческого праздника Маарья Юльпер объяснила, что на главный концерт Певческого праздника билеты можно было приобрести в разных ценовых классах. Билеты были в предварительной продажи уже с 28 ноября прошлого года и период самых низких цен длился до 6 января. Второй более дешевых период длился с 7 января по 21 июня.

Юльпер объяснила, что Тартуское певческое поле во время главного концерта было разделено на две зоны. Одна зона с пронумерованными сидячими местами предназначалась для тех, кто хотел спокойно послушать концерт.

Во вторую зону с непронумерованными сидячими местами билеты стоили дешевле. Туда была возможность в предварительной продаже купить и семейный билет, который содержит в себе вход для двух взрослых и до четырем детям в возрасте от 8 до 18 лет. До семи лет дети проходили на концерт бесплатно.

По ее словам, в день концерта билеты во вторую зону, которых всего было 4900, были распроданы.