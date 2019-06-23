Туре Хедин - безжалостный серийный убийца, который расследовал собственное преступление

Туре Хедин родился 7 января 1927 года в маленьком городке на юге Швеции. Его родители приняли ребенка с радостью и любовью, не подозревая, что их сын станет убийцей, который умертвит в том числе их самих.

Свое первое преступление Хедин совершил в 1943 году, когда из местной пивной украл овес, а саму пивоварню спалил.

Как говорится в его посмертной записке, овес требовался для вечно голодного коня, живущего на родительской ферме.

ФОТО: Wikimedia Commons

Казалось бы, совершенное преступление было дурацким поступком юности, о котором сам Туре сожалеет и искупает это тем, что вступает в ряды полицейских, став офицером. Однако, все развивается совсем иначе.

28 ноября 1951 года Туре после игры в покер убил и ограбил своего друга, которому он проиграл деньги. И в этом случае, чтобы спрятать следы преступления, Туре решил сжечь дом друга.

ФОТО: Wikimedia Commons

Принимая во внимание, что он в то время уже работал офицером местной полиции, Туре участвовал в расследовании собственного преступления. Это позволило ему скрыть следы преступления и водить своих коллег за нос, спасая собственную шкуру.

Примечательно, что к расследованию был даже привлечен ясновидящий, который, стоя рядом с Туре, не смог указать на убийцу.

Спустя девять месяцев 24-летняя невеста Туре Улла Остберг отозвала помолвку, разозлив Хедина, который напал на нее, угрожая застрелить.

Это поставило точку на его карьере в полиции и открыло дорожку к еще более страшным преступлениям.

Туре несколько раз пытался восстановить отношения с Уллой, но она была непреклонна. Это стало переломным моментом в жизни молодого мужчины.

ФОТО: Wikimedia Commons

21 августа 1952 года около полуночи вооруженный Туре явился в родительский дом и убил 57-летнюю мать и 74-летнего отца. После этого, уже по традиции, он сжег их дом и отправился в пансионат, в котором жила и работала его бывшая невеста.

Он ворвался в комнату, в которая спала Улла и ее 55-летняя коллега, и убил обеих женщин топором. После этого он забаррикадировал выход из здания и поджег его. В результате погибли еще пятеро его обитателей.

Вскоре полиция выяснила, что преступление совершил их бывший коллега, поэтому объявила его в розыск.

Вскоре после этого автомобиль Туре был найден у озера, там же были вещи и посмертная записка, в которой он винил во всех преступлениях свои жертвы, а также пояснял, что убил родителей, чтобы им не пришлось страдать, узнав от поступках сына.