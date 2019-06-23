Праздник в трех эпохах: в Иванову ночь жителей Эстонии перенесли в прошлое
Сегодня, 23 июня, в Эстонском музее под открытым небом Иванову ночь отпраздновали в трех эпохах.
Программа «Новые начала» („Uued algused“) сочетает в себе отражение трех переломных для Эстонии лет. Гости музея приняли участие в сельском празднике 1869 года, в благотворительном празднике Ивановой ночи 1919 года в пользу пострадавших во время Освободительной войны и празднике начала лета 1995 года, когда по западному образцу все было выставлено на продажу. На всех хуторах музея пройдут мероприятия, знакомящие со старинными обычаями Иванова дня.
Для детей была организована специальная программа на хуторе Колга. Программа предусмотрена с 19 до 24 часов.