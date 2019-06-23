Праздник в трех эпохах: в Иванову ночь жителей Эстонии перенесли в прошлое

Программа «Новые начала» („Uued algused“) сочетает в себе отражение трех переломных для Эстонии лет. Гости музея приняли участие в сельском празднике 1869 года, в благотворительном празднике Ивановой ночи 1919 года в пользу пострадавших во время Освободительной войны и празднике начала лета 1995 года, когда по западному образцу все было выставлено на продажу. На всех хуторах музея пройдут мероприятия, знакомящие со старинными обычаями Иванова дня.