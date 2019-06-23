Фото: в городах России прошли акции протеста против полицейского произвола

Разрешенные властями акции прошли в Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, городах Дальнего Востока и Сибири.

Во Владивостоке участники акции потребовали проведении полного расследования по делу корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Они собрали подписи под обращением к главе Следственного комитета и генпрокурору России.

Пикеты также прошли в Хабаровске, Новокузнецке, Омске, Саратове, Калининграде. Около 200 человек, по данным незарегистрированной Либертарианской партии, вышли на митинг в Нижнем Новгороде, пишет газета "Ведомости".

Московские власти мероприятие согласовали. На проспекте Сахарова прошел согласованный митинг. Как сообщает газета "Коммерсант", по итогам была принята резолюция, в которой среди прочего содержится требование отменить ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды) и 228 (хранение и сбыт наркотиков) УК РФ, амнистировать всех осужденных по этим статьям, провести люстрацию в отношении тех лиц, которые расследовали и осуждали по этим статьям.

По оценке корреспондента издания, к началу акции пришли около 5000 человек, люди продолжают подходить. "Белый счетчик" сообщает, что на митинг пришли 3,9 тысяч человек. Полиция сообщила о 1,8 тыс. участников. Проект "ОВД-инфо" отмечает, что через рамки не пустили активистов с плакатами в поддержку задержанных на Шиесе и против вывоза мусора из Москвы в другие регионы.