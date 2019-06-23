Фото: в городах России прошли акции протеста против полицейского произвола

В Москве и еще 12 городах России в воскресенье прошли митинги и пикеты против политических репрессий и фабрикации уголовных дел под лозунгом "Общество требует справедливости". Как отмечалось на сайте мероприятия, акцию организовали на фоне резонансного дела журналиста Ивана Голунова. Организаторами выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов, пишет Newsru.
Разрешенные властями акции прошли в Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, городах Дальнего Востока и Сибири.
Во Владивостоке участники акции потребовали проведении полного расследования по делу корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Они собрали подписи под обращением к главе Следственного комитета и генпрокурору России.
Пикеты также прошли в Хабаровске, Новокузнецке, Омске, Саратове, Калининграде. Около 200 человек, по данным незарегистрированной Либертарианской партии, вышли на митинг в Нижнем Новгороде, пишет газета "Ведомости".
Московские власти мероприятие согласовали. На проспекте Сахарова прошел согласованный митинг. Как сообщает газета "Коммерсант", по итогам была принята резолюция, в которой среди прочего содержится требование отменить ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды) и 228 (хранение и сбыт наркотиков) УК РФ, амнистировать всех осужденных по этим статьям, провести люстрацию в отношении тех лиц, которые расследовали и осуждали по этим статьям.
По оценке корреспондента издания, к началу акции пришли около 5000 человек, люди продолжают подходить. "Белый счетчик" сообщает, что на митинг пришли 3,9 тысяч человек. Полиция сообщила о 1,8 тыс. участников. Проект "ОВД-инфо" отмечает, что через рамки не пустили активистов с плакатами в поддержку задержанных на Шиесе и против вывоза мусора из Москвы в другие регионы.
В Петербурге договориться с администрацией не удалось. В городе проходит праздник выпускников школ "Алые паруса". В МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пообещали жестко пресекать нарушения правопорядка.Ранее сообщалось, что в Петербурге были задержаны координатор движения "Весна" и соратница Навального.