Фото: в Праге проходит крупнейшая за 30 лет акция протеста

По данным организаторов протеста, на улицы Праги вышли до 250 тысяч протестующих. Они называют этот протест самым массовым за последние 30 лет.

Между тем, ранее Бабиш заявлял, что в отставку не уйдет. Президент страны Милош Земан также говорил, что не снимет премьера с поста, даже если в его отношении будут выдвинуты официальные обвинения.