Фото и видео: в Таллинне автомобиль провалился под асфальт
В Таллинне на улице Эндла из-за аварии водопровода затруднено движение, ликвидацию аварии усложняет провалившийся под асфальт автомобиль, передает Postimees.
В связи с аварией водопровода возле Эндла, 55 движение закрыто на трех полосах по направлению из Мустамяэ в сторону торгового центра Kristiine. Для движения в двух направлениях открыта только одна полоса.
Tallinna Vesi просит участников дорожного движения придерживаться временных дорожных знаков и избегать при возможности этого участка.