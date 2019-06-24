Пн, 24.06.2019
Россия подтвердила, что заинтересована в том, чтобы был прямой поезд из Москвы в Таллинн. Таави Аас

Фото и видео: в Таллинне автомобиль провалился под асфальт
Движение нарушено

1

В Таллинне на улице Эндла из-за аварии водопровода затруднено движение, ликвидацию аварии усложняет провалившийся под асфальт автомобиль, передает Postimees.

В связи с аварией водопровода возле Эндла, 55 движение закрыто на трех полосах по направлению из Мустамяэ в сторону торгового центра Kristiine. Для движения в двух направлениях открыта только одна полоса.

Tallinna Vesi просит участников дорожного движения придерживаться временных дорожных знаков и избегать при возможности этого участка.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ