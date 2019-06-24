Улица, на которой автомобиль провалился под асфальт, до сих пор закрыта

В связи с аварией водопровода возле Эндла, 55 движение закрыто на трех полосах по направлению из Мустамяэ в сторону торгового центра Kristiine. Для движения в двух направлениях открыта только одна полоса. Дорога будет полностью открыта для движения сегодня, 25 июня, поздно вечером.