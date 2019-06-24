Улица, на которой автомобиль провалился под асфальт, до сих пор закрыта
В Таллинне на улице Эндла из-за аварии водопровода до сих пор затруднено движение, однако полностью открыть дорогу для автомашин планируют сегодня, 25 июня.
В связи с аварией водопровода возле Эндла, 55 движение закрыто на трех полосах по направлению из Мустамяэ в сторону торгового центра Kristiine. Для движения в двух направлениях открыта только одна полоса. Дорога будет полностью открыта для движения сегодня, 25 июня, поздно вечером.
Пока одна полоса движения остается открытой для движения в обоих направлениях. Компания Tallinna Vesi просит участников дорожного движения руководствоваться временными дорожными знаками и, по возможности, избегать движения в этом районе до завершения работ.
Кроме того, предприятие приносит извинения за неудобства и восстановит привычный график движения в кратчайшие сроки.