Фото: возле Бронзового солдата был зажжен вечный огонь

В пятницу, 22 июня, в 78-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, на Военном кладбище возле Бронзового солдата можно было увидеть пятиконечную металлическую звезду, из середины которой поднималось пламя, сообщает Postimees.
Когда памятник солдату еще стоял на Тынисмяги, перед ним горел так называемый вечный огонь. После восстановления Эстонской Республики сначала пропал огонь, а через некоторое время был демонтирован и перевезен на кладбище и сам памятник.
22 июня в годовщину начала войны Россия отмечает День памяти и скорби, в Таллинне в этот день на Военном кладбище побывали представители российского посольства и ветеранских организаций.
На следующий день вечный огонь уже был убран.