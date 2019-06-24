Умер журналист Юри Пино

В возрасте 48 лет в канун Иванова дня умер Юри Пино, сообщает Postimees со ссылкой на Õhtuleht. Юри Пино родился в Тарту 3 июля 1970 года. В 1993 году он окончил факультет журналистики Тартуского университета. Пино работал в изданиях Päevaleht, Eesti Päevaleht, Rahva Hääl, Postimees, Favoriit, Õhtuleht и в рекламных бюро Zavod и Idea.