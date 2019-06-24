Отмывание денег и взятки в таллиннском банке: среди подозреваемых двое бывших полицейских

Подозрения предъявили руководителю отдела по предотвращению отмывания денег Майту Касело, управляющей отделом по обслуживанию клиентов Юлии Литвак и руководителю отдела администрирования Ааре Тедеру: одного из них подозревают в отмывании денег, а двух других – в получении взятки и отмывании денег

Подозреваемый Касело также входит в состав комиссии по предотвращению отмывания денег Союза банков Эстонии, а Тедер — член комиссии по безопасности. Касело и Тедер в 1990-х годах работали в таллиннской криминальной полиции, где их начальников был нынешний член правления Äripank и один из владельцев банка Сергей Элошвили.