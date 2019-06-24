Пн, 24.06.2019
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Отмывание денег и взятки в таллиннском банке: среди подозреваемых двое бывших полицейских

Tallinna Äripank

ФОТО: Konstantin Sednev / POSTIMEES/SCANPIX

Руководители отделов, отвечающих за предотвращение отмывания денег, обслуживание клиентов и администрирование банка Tallinna Äripank, подозреваются в отмывании денег и получении взятки, среди трех подозреваемых двое раньше были полицейскими, пишет Postimees cо ссылкой на Äripäev.

Подозрения предъявили руководителю отдела по предотвращению отмывания денег Майту Касело, управляющей отделом по обслуживанию клиентов Юлии Литвак и руководителю отдела администрирования Ааре Тедеру: одного из них подозревают в отмывании денег, а двух других – в получении взятки и отмывании денег

Подозреваемый Касело также входит в состав комиссии по предотвращению отмывания денег Союза банков Эстонии, а Тедер — член комиссии по безопасности. Касело и Тедер в 1990-х годах работали в таллиннской криминальной полиции, где их начальников был нынешний член правления Äripank и один из владельцев банка Сергей Элошвили.

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