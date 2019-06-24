Полиция развернула масштабные поиски: мужчина пошел гулять с собакой и исчез

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Об исчезновении Тоомаса в Центр тревоги его близкие сообщили вчера около десяти часов вечера. Он вечером вместе с собакой в деревне Мийла пошел гулять в ближайший лес, но так и не вернулся домой. Из-за его состояния здоровья он не может адекватно воспринимать происходящее вокруг. Телефон он с собой не взял.

По словам оперативного руководителя Идаской префектуры Йоэля Алла, вчера были развернуты поиски на местности. «Местность, где он обычно гулял, прочесали, также эти районы проверили с помощью дрона. В 2.30 ночи к поискам присоединился вертолет, но безрезультатные поиски были завершены в четыре часа утра. Сегодня утром поиски продолжились, вновь привлечем и вертолет», - говорит Алла.

Тоомас среднего телосложения, его рост около 170 см, он хромает на одну ногу. На нем была темная коричневая рубашка и серые спортивные штаны. Он может передвигаться с большой длинношерстной собакой.