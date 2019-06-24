Пьяные выходки жителей Таллинна: велосипедист-трюкач врезался в мусорный ящик, пешеход пытался протаранить автомобиль

23 июня в 5.58 в Рапла возле Вильяндиского шоссе,17 автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого был 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, врезался в дерево. Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 10.44 в Таллинне на Певческом поле 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на велосипеде съезжал по пешеходной дорожке с горы, потерял управление и врезался в прикрепленный к фонарю мусорный ящик и упал. Велосипедист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 13.25 в Ляэне-Вирумаа в волости Раквере на 10-м км дороги Кунда-Мыйза-Сями 18-летний водитель без прав проигнорировал на мопеде JiaJue дорожный знак «Уступи дорогу» и врезался в ехавший по главной дороге Škoda Felicia, за рулем которого была 33-летняя женщина. Водитель мопеда доставлен в Ракверескую больницу.

В 20.10 в Харьюмаа в волости Ляэне-Харью в деревне Туульна 25-летняя женщина потеряла управление над мопедом Benelli 49X и врезалась в дерево. Она была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 20.50 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в волости Кадрина в деревне Арбавере, где пьяный 41-летний мужчина без водительских прав потерял управление над вездеходом и перевернулся. Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.