Серия взрывов в Казахстане: эвакуируют целый город
В Казахстане в понедельник утром на территории воинской части в Арыси начались взрывы. Власти приступили к полной эвакуации города.
В военной части №44856 в городе Арысь утром в понедельник произошли взрывы на складе боеприпасов. Есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в городской больнице Шымкента. Арысь полностью эвакуируют, объявил глава администрации Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает Tengrinews.kz.
По информации издания, на складе с боеприпасами начался пожар, вызвавший взрывы. Судя по видеозаписям очевидцев, взрыв был не один. В городе Арысь введена чрезвычайна ситуация. Люди сами начали выезжать из города. Всего в нем проживает около 45 тысяч человек.
В больницы Арыси обратились 34 человека, заявили в управлении здравоохранения Туркестанской области. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое, сказал Otyrar.kz главврач городской больницы скорой помощи Шымкента.
"За помощью обратились около 10-11 человек, пострадавших после взрыва. Пока не могу сказать какие у них травмы, их осматривают врачи", - сообщили корреспонденту "Интерфакса" в приемном отделении этой больницы.
"Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. По всем направлениям будут двигаться колонны, подбирать людей, увозить в специально организованные лагеря", - заявил Умирзак Шукеев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил главам МВД, Минобороны и администрации Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов, обеспечить безопасность населения и выяснить причины случившегося. Он написал об этом в твиттере.