Серия взрывов в Казахстане: эвакуируют целый город

В военной части №44856 в городе Арысь утром в понедельник произошли взрывы на складе боеприпасов. Есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в городской больнице Шымкента. Арысь полностью эвакуируют, объявил глава администрации Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает Tengrinews.kz.

По информации издания, на складе с боеприпасами начался пожар, вызвавший взрывы. Судя по видеозаписям очевидцев, взрыв был не один. В городе Арысь введена чрезвычайна ситуация. Люди сами начали выезжать из города. Всего в нем проживает около 45 тысяч человек.

В больницы Арыси обратились 34 человека, заявили в управлении здравоохранения Туркестанской области. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое, сказал Otyrar.kz главврач городской больницы скорой помощи Шымкента.

"За помощью обратились около 10-11 человек, пострадавших после взрыва. Пока не могу сказать какие у них травмы, их осматривают врачи", - сообщили корреспонденту "Интерфакса" в приемном отделении этой больницы.

"Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. По всем направлениям будут двигаться колонны, подбирать людей, увозить в специально организованные лагеря", - заявил Умирзак Шукеев.