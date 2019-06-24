Трамп признался в неготовности проиграть президентские выборы в 2020 году

На вопрос журналиста, готов ли он уступить другим кандидатам на выборах, Трамп признался, что «вероятно, не готов», хотя он отметил, что ему «было бы намного проще ответить: «О да».

«Я не люблю проигрывать, я не так много проигрывал в жизни», — пояснил он свой ответ.

Отвечая на вопрос, где он больше преуспел — в бизнесе или президентстве, Трамп подчеркнул, что избирался всего один раз, и выразил желание вновь стать главой государства.

Более того, в ходе интервью американский лидер назвал своего соперника на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон более «жестоким противником», чем нынешний претендент в кандидаты от демократов и бывший вице-президент США Джо Байден.

«Хиллари Клинтон была отличным кандидатом. Она была очень умной. Она была очень крутой. Она была безжалостной и порочной», — заявил Трамп. Джо Байдена в свою очередь он прозвал «сонным».