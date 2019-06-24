Трамп признался в неготовности проиграть президентские выборы в 2020 году

Президент США Дональд Трамп не готов проиграть на выборах президента США в 2020 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, сообщает news.tut.by.
На вопрос журналиста, готов ли он уступить другим кандидатам на выборах, Трамп признался, что «вероятно, не готов», хотя он отметил, что ему «было бы намного проще ответить: «О да».
«Я не люблю проигрывать, я не так много проигрывал в жизни», — пояснил он свой ответ.
Отвечая на вопрос, где он больше преуспел — в бизнесе или президентстве, Трамп подчеркнул, что избирался всего один раз, и выразил желание вновь стать главой государства.
Более того, в ходе интервью американский лидер назвал своего соперника на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон более «жестоким противником», чем нынешний претендент в кандидаты от демократов и бывший вице-президент США Джо Байден.
«Хиллари Клинтон была отличным кандидатом. Она была очень умной. Она была очень крутой. Она была безжалостной и порочной», — заявил Трамп. Джо Байдена в свою очередь он прозвал «сонным».
В конце апреля Джо Байден, который объявил о намерении участвовать в выборах президента в 2020 году, обошел по популярности Трампа на шесть процентов.