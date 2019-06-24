В Тарту человек спрыгнул с моста

Выходные и Иванова ночь прошли для полиции относительно спокойно. В Тартумаа и Йыгевамаа тяжких преступлений не было совершенно, но совсем без происшествий не обошлось.
Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Хельмер Халлик сказал Tartu Postimees, что несмотря на теплую погоду празднования Ивановой ночи прошли без серьезных происшествий. Он добавил, что если в ночь с субботы на воскресенье в Тартумаа произошло несколько ДТП, то сегодня ночью их не было.
Во время вчерашнего рейда были проверены на трезвость 2500 водителей и задержаны 16 нетрезвых. Сегодня стражи правопорядка Лыунаской префектуры также вышли на улицы в усиленном составе, чтобы отстранять от вождения нетрезвых водителей.
Халлик отметил, что работы полиции прибавили случаи домашнего насилия: человек в состоянии алкогольного опьянения не может решить проблемы словами и пускает в ход кулаки. «Случаев, когда в полицию звонили напуганные дети было три». Он добавил, что в одном случае насилие было направлено и против ребенка.
Также полиция вчера получила вызов в Тарту на мост Сыпрузе, с которого мужчина прыгнул в реку Эмайыги. Он смог выплыть своими силами и полиции не удалось его задержать. «Для плавания есть специально предусмотренные места и в пьяном состоянии в любом случае плавать нельзя», - сказал Халлик.