В Тарту человек спрыгнул с моста

Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Хельмер Халлик сказал Tartu Postimees, что несмотря на теплую погоду празднования Ивановой ночи прошли без серьезных происшествий. Он добавил, что если в ночь с субботы на воскресенье в Тартумаа произошло несколько ДТП, то сегодня ночью их не было.

Во время вчерашнего рейда были проверены на трезвость 2500 водителей и задержаны 16 нетрезвых. Сегодня стражи правопорядка Лыунаской префектуры также вышли на улицы в усиленном составе, чтобы отстранять от вождения нетрезвых водителей.

Халлик отметил, что работы полиции прибавили случаи домашнего насилия: человек в состоянии алкогольного опьянения не может решить проблемы словами и пускает в ход кулаки. «Случаев, когда в полицию звонили напуганные дети было три». Он добавил, что в одном случае насилие было направлено и против ребенка.