Пн, 24.06.2019
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Ласнамяэской русской гимназии снова ищут директора

Ласнамяэская русская гимназия

ФОТО: Eero Vabamägi

Власти Таллинна объявили повторный конкурс по поиску нового директора для Ласнамяэской русской гимназии.

"Надеемся, что к новому учебному году у школы будет новый директор", - сказала ранее корреспонденту rus.err.ee заведующая отделом организации образования Таллиннского департамента образования Марика Петтай.

Предыдущий конкурс, объявленный осенью прошлого года, был признан провалившимся. Не удалось в прошлом году найти и директора для гимназии Густава Адольфа - в настоящее время на замещение этой вакантной должности также проходит повторный конкурс.

Прежний директор Ласнамяэской русской гимназии Светлана Хемкова 1 ноября ушла в отставку с поста по собственному желанию. 

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