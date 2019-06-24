Ласнамяэской русской гимназии снова ищут директора

"Надеемся, что к новому учебному году у школы будет новый директор", - сказала ранее корреспонденту rus.err.ee заведующая отделом организации образования Таллиннского департамента образования Марика Петтай.

Предыдущий конкурс, объявленный осенью прошлого года, был признан провалившимся. Не удалось в прошлом году найти и директора для гимназии Густава Адольфа - в настоящее время на замещение этой вакантной должности также проходит повторный конкурс.