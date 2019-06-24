Ласнамяэской русской гимназии снова ищут директора

Власти Таллинна объявили повторный конкурс по поиску нового директора для Ласнамяэской русской гимназии.
"Надеемся, что к новому учебному году у школы будет новый директор", - сказала ранее корреспонденту rus.err.ee заведующая отделом организации образования Таллиннского департамента образования Марика Петтай.
Предыдущий конкурс, объявленный осенью прошлого года, был признан провалившимся. Не удалось в прошлом году найти и директора для гимназии Густава Адольфа - в настоящее время на замещение этой вакантной должности также проходит повторный конкурс.
Прежний директор Ласнамяэской русской гимназии Светлана Хемкова 1 ноября ушла в отставку с поста по собственному желанию.