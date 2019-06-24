Сказочное свинство: в Ласнамяэ люди отпраздновали Иванову ночь и оставила после себя горы мусора
Вчера в Ласнамяэ в зеленой зоне Паэвялья прошло традиционное празднование в честь Иванова дня. Сегодня утром там наблюдается страшная картина, сообщает Postimees.
Помимо главного костра Ивановой ночи были разведены и мелкие костры без принятия всяких мер предосторожности. Также много разбросано мусора. Его уже начали убирать и, видимо, к вечеру площадка будет чище, чем была до празднования Ивановой ночи.
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