Начнется реконструкция перекрестка улиц Пярнамяэ и Мууга в Талли

Во вторник начнется реконструкция перекрестка улиц Пярнамяэ и Мууга, в ходе которой будут установлены светофоры, создан ряд диной 160 метров для правого поворота на улицу Мууга и ряд длиной в 85 метров - для левого поворота.
Как отметил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, это делается для повышения безопасности движения. На пешеходном переходе, вынесенном на 11 метров от перекрестка, будут установлены камни Брайля для слабовидящих, появится островок безопасности, реконструкции подвергнется уличное освещение. Стоимость работ определена в 554 800 евро, срок завершения - 30 сентября.