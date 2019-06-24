Завтра начнется реконструкция перекрестка улиц Пярнамяэ и Мууга в Таллинне

Во вторник начнется реконструкция перекрестка улиц Пярнамяэ и Мууга, в ходе которой будут установлены светофоры, создан ряд диной 160 метров для правого поворота на улицу Мууга и ряд длиной в 85 метров - для левого поворота, передает Раэпресс.