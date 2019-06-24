Суд приговорил жителя Пярну к условному наказанию за распространение конопли

Решением, вступившим в силу на прошлой неделе, Пярнуский окружной суд приговорил 19-летнего мужчину, который поделился коноплей с несовершеннолетним, к двум годам лишения свободы условно, пишет Pärnu Postimees.
В ходе судебного разбирательства мужчина признал себя виновным в хранении и передаче небольшого количества наркотического и психотропного вещества несовершеннолетнему. Суд приговорил его к двум годам тюремного заключения, которое не будет исполнено, если он не совершит новое преступление в течение двух лет и выполнит установленные для него требования контроля.
Мужчине предъявили обвинение, согласно которому, в конце сентября прошлого года на одной из парковок в Пярну, он передал двум молодым людям завернутую в сигаретную бумагу коноплю, зная, что один из них был несовершеннолетним.
В начале ноября он стал посредником в продаже конопли, договорившись о количестве наркотического вещества, времени и месте продажи.