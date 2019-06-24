Суд приговорил жителя Пярну к условному наказанию за распространение конопли

В ходе судебного разбирательства мужчина признал себя виновным в хранении и передаче небольшого количества наркотического и психотропного вещества несовершеннолетнему. Суд приговорил его к двум годам тюремного заключения, которое не будет исполнено, если он не совершит новое преступление в течение двух лет и выполнит установленные для него требования контроля.

Мужчине предъявили обвинение, согласно которому, в конце сентября прошлого года на одной из парковок в Пярну, он передал двум молодым людям завернутую в сигаретную бумагу коноплю, зная, что один из них был несовершеннолетним.