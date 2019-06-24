Российский самолет совершил аварийную посадку из-за разгерметизации салона

нПо словам пресс-секретаря уфимского аэропорта Татьяны Ризван, ночью 24 июня лайнер успешно совершил аварийную посадку. На борту находилось 99 пассажиров, включая 30 детей. Никто из них не пострадал.

Позже путешественники вылетели в Уфу на другом самолете. В результате инцидента им пришлось задержаться на четыре часа.