Владимир Зеленский прислал Керсти Кальюлайд поздравительное письмо

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Эстонию с избранием государства в Совет безопасности ООН на период 2020-2021, передает rus.err.ee.
Об этом говорится в его поздравительном письме, которое на прошлой неделе зарегистрировали в канцелярии президента ЭР Керсти Кальюлайд.
На вопрос rus.err.ee о том, поступали ли Кальюлайд аналогичные поздравления от других мировых лидеров, в пресс-службе канцелярии президента не ответили.
Эстония была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2020-2021 годов в начале июня.