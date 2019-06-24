Владимир Зеленский прислал Керсти Кальюлайд поздравительное письмо

Об этом говорится в его поздравительном письме, которое на прошлой неделе зарегистрировали в канцелярии президента ЭР Керсти Кальюлайд.

На вопрос rus.err.ee о том, поступали ли Кальюлайд аналогичные поздравления от других мировых лидеров, в пресс-службе канцелярии президента не ответили.