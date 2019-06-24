Пн, 24.06.2019
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Путин продлил на 2020 год действие контрсанкций в отношении Евросоюза

Президент РФ Владимир Путин.

ФОТО: SERGEI ILNITSKY / EPA / Scanpix

Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил с 1 января до конца 2020 года специальные экономические меры, введенные в отношении продукции из стран ЕС, сообщает BNS со ссылкой на Interfax.

Указ президента "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" опубликован на портале правовой информации и вступил в силу со дня его подписания, 24 июня. 

В указе отмечается, что это делается в целях защиты национальных интересов России.

Отдельные специальные экономические меры в отношении стран Евросоюза были введены указом президента от 6 августа 2014 года, и после этого четырежды продлевались указами президента, последний из которых был подписан 12 июля 2018 года.

Новым указом меры продлены с 1 января по 31 декабря 2020 года.

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