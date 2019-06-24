Пн, 24.06.2019
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  • Свен Миксер покинул Таллиннское горсобрание, Михаил Корб вновь приостановил полномочия

Свен Миксер покинул Таллиннское горсобрание, Михаил Корб вновь приостановил полномочия

Михаил Корб.

ФОТО: Tairo Lutter

Ставший депутатом Европейского парламента социал-демократ Свен Миксер покинул ряды Таллиннского городского собрания, а генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб в очередной раз продлил приостановление своих полномочий в представительном органе, передает Rus.ERR.

Как сообщили rus.err.ee в Таллиннской избирательной комиссии, депутатские полномочия Свена Миксера были полностью прекращены - вместо него работать в представительном органе продолжит Анто Лийват.

Корба, который продлил приостановление своих полномочий до 20 сентября, в Таллиннском городском собрании продолжит замещать его коллега по парламентской фракции Центристской партии Наталия Маллеус.

Ранее Корб объяснял rus.err.ee свое решение временно не участвовать в заседаниях тем, что у него много дел, связанных как с Рийгикогу, так и с партийной работой.

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