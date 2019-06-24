Запрет на курение в эстонских тюрьмах признали незаконным

Четверо заключенных Вируской тюрьмы подали жалобу на тюрьму в административный суд, а один заключенный - в окружной суд.

12 июня административный суд удовлетворил четверых заключенных и отменил правила Вируской тюрьмы, которые запрещают курить в тюрьме. Суд обязал тюрьму решить вопрос с курением заключенных повторно.

Суд установил, что тюрьма не приняла во внимание все соответствующие обстоятельства при решении вопроса, однако учла обстоятельства, на которые не следует ссылаться.

Суд не занял позицию относительно целесообразности запрета курения для задержанных и не прописал, каким образом тюрьма должна принять новое решение.