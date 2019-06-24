Свидание прошло неудачно: финка обвинила мужчину в изнасиловании

В конце мая жительница Кангасала подала в полицию заявление, согласно которому неудачное свидание с новым знакомым из Тиндера завершилось изнасилованием. По результатам предварительного расследования, однако, стало известно, что нет причин подозревать сексуальное преступление, и изнасилования на самом деле не произошло.

Уголовный комиссар Антти Уусипайкка сообщает, что в прошлый четверг женщина призналась во лжи и отозвала заявление. У полицейских уже ранее проснулись подозрения в ее адрес.

Согласно данным полиции, женщина обвинила нового знакомого в изнасиловании из желания отомстить за неудачное свидание.

"Мы разглашаем детали дела потому, что некоторые подходящие под описание «насильника» люди могут пострадать, если мы этого не сделаем", - заявил Уусипайкка.