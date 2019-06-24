Видео: в небе над Германией столкнулись два истребителя

В федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания на северо-востоке ФРГ потерпели крушение два истребителя Eurofighter. Информацию об этом в понедельник, 24 июня, подтвердило земельное министерство внутренних дел.

Пилоты катапультировались, сообщили в бундесвере. Как позднее сообщило агентство dpa, один из летчиков найден живым. Поиски второго пилота продолжаются.

По данным МВД в Шверине, после столкновения один из самолетов упал в лесу поблизости от населенного пункта Ябель, второй - на расстоянии примерно в десять километров, на краю леса южнее поселка Носсентинер-Хютте.

Столкнувшиеся истребители находились в составе группы из трех Eurofighter в рамках тренировочного полета, сообщили в ВВС Германии. Пилот третьего самолета наблюдал столкновение и сообщил о том, что два парашюта опустились на землю.