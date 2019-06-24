Эквилибристы прошли по канату между небоскребами над Таймс-сквер

По данным телекомпании NBC, за происходящим наблюдали несколько тысяч человек. Канат длиной 396 метров был натянут на высоте 25-го этажа. Они ступили на него с разных концов, и, двигаясь навстречу друг другу, встретились в середине. После этого Лияна присела и Ник перешагнул через неё. Затем они снова разошлись в разные стороны.