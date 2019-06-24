Эквилибристы прошли по канату между небоскребами над Таймс-сквер

Канатоходцы из США — рекордсмен Гиннесса Ник Валленда и его сестра Лияна — совершили переход по тросу между двумя небоскрёбами в Нью-Йорке, пишет news.ru.
По данным телекомпании NBC, за происходящим наблюдали несколько тысяч человек. Канат длиной 396 метров был натянут на высоте 25-го этажа. Они ступили на него с разных концов, и, двигаясь навстречу друг другу, встретились в середине. После этого Лияна присела и Ник перешагнул через неё. Затем они снова разошлись в разные стороны.
Трюк выполнялся со страховкой — на этом настояла администрация города. Для девушки это был первый подобный опыт после многочисленных травм, полученных в 2017 году. Тогда Лияна участвовала в построении пирамиды из пяти человек на натянутом тросе, но сорвалась и получила серьёзные повреждения.