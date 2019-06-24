Картина дня: последствия Ивановой ночи, горы мусора в Ласнамяэ и ЧС в Казахстане

Фото и видео: в Таллинне автомобиль провалился под асфальт

В Таллинне на улице Эндла из-за аварии водопровода затруднено движение, ликвидацию аварии усложняет провалившийся под асфальт автомобиль. Читать далее...

Галерея: смотрите, как в Ласнамяэ отметили Иванову ночь

В Ласнамяэ в зеленой зоне Паэвялья прошло традиционное празднование в честь Иванова дня. Развлекательная и концертная программа мероприятия продлилась до часу ночи. Читать далее...

Сказочное свинство: в Ласнамяэ люди отпраздновали Иванову ночь и оставили после себя горы мусора

Вчера в Ласнамяэ в зеленой зоне Паэвялья прошло традиционное празднование в честь Иванова дня. Сегодня утром там наблюдается страшная картина. Читать далее...

Последствия Ивановой ночи: полиция задержала 50 пьяных водителей

Празднование Ивановой ночи, видимо, не прошло бесследно: на дорогах Эстонии за сутки полиция поймала 50 нетрезвых водителей. Читать далее...

В Иванову ночь не обошлось без насилия: трое напуганных детей позвонили в полицию

В Иванову ночь полиция работала в усиленном составе. В основном празднование прошло спокойно, но работы прибавили случаи насилия как в стенах дома, так и на праздничных гуляньях. Читать далее...

Молодые люди дважды чудом спаслись в Иванов день

Благодаря помощи внимательного соседа молодые люди на озере Лыйдла, веселившиеся на досках для серфинга, а затем на лодке, избежали опасности утонуть. Компания употребляла алкоголь, ни на ком не было спасательных жилетов, а в лодке отсутствовало спасательное оборудование. Читайте далее...

Пропавший мужчина с собакой найдены в 30 километрах от дома

Полиция просила помощи в выяснении местонахождения 75-летнего Тоомаса, который в воскресенье вечером ушел из своего дома в Ляэне-Вирумаа в волости Винни и пропал. Читайте далее...

Серия взрывов в Казахстане: эвакуируют целый город

В Казахстане в понедельник утром на территории воинской части в Арыси начались взрывы. Власти приступили к полной эвакуации города. Читать далее...

Умер журналист Юри Пино

В возрасте 48 лет в канун Иванова дня умер Юри Пино, сообщает Postimees со ссылкой на Õhtuleht. Юри Пино родился в Тарту 3 июля 1970 года. Читать далее...

Фото: в небе над Эстонией замечено редкое природное явление

Читатель Postimees прислал сделанный сегодня на Хийумаа снимок солнца с разноцветной дугой вокруг него. Читать далее...

США создают международную коалицию против Ирана

Соединенные Штаты инициируют создание международной коалиции против Ирана, в которую бы вошли не только страны Персидского залива, но и Азии, и Европы. Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник, 24 июня, в Эр-Рияде обсудил создание такого альянса с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом. Читайте далее...

Галерея: водитель уснул, автомобиль врезался в ограждение

Сегодня около трех часов дня ехавший из Вильянди в сторону Тарту легковой автомобиль Opel Insignia на дороге рядом с пляжем Вайбла вылетел на полосу встречного движения и врезался в дорожное ограждение. В автомобиле находилась в том числе беременная женщина, к счастью, никто сильно не пострадал. Читайте далее...

В Грузии после протестов изменят избирательную систему

Власти Грузии согласились выполнить часть требований, высказанных участниками массовых протестов, которые продолжаются уже несколько дней. Парламентские выборы в 2020 году будут проведены по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере, пообещал в понедельник, 24 июня, лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили. Читайте далее...

Департамент здоровья нашел на популярном эстонском пляже кишечную палочку

Департамент здоровья 18 июня взял пробу воды в популярном среди купающихся водоеме в Тийги, деревня Паюси, Йыгевамаа, и сообщил о результатах в волостную управу. Допустимое число колибактерий (кишечная палочка) составляет 1000 единиц, а в пробах было 1020. Допустимое число энтерококков - 100 единиц, а в пробах было обнаружено 126. Читайте далее...

Жителей Раквере возмутило отсутствие государственного флага на башне

Многие жители Раквере выразили удивление по поводу того, что на башне городища во время праздников не развивался сине-черно-белый флаг. Как выяснилось из рассказа директора Кайду Тийрика, дело было не в заговоре, а во вмешательстве сил природы. Читайте далее...

Стало известно, где пройдет зимняя Олимпиада 2026 года

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Читайте далее...

В Иванову ночь полиция задержала около 40 нетрезвых подростков