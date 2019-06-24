США создают международную коалицию против Ирана

Комментируя встречу в Twitter, глава американского внешнеполитического ведомства назвал ее "продуктивной", речь шла об обострении напряженности в регионе и необходимости обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

Productive meeting with King Salman bin Abdulaziz Al Saud today to discuss heightened tensions in the region and the need to promote maritime security in the Strait of Hormuz. Freedom of navigation is paramount. pic.twitter.com/efuZq5EOpK — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 24, 2019

Коалиция должна дать отпор Ирану

Коалиция должна быть готова дать отпор "крупнейшему спонсору терроризма в мире", заявил Помпео накануне перед вылетом на Ближний Восток, где он также планирует посетить ОАЭ. Обе монархии являются крупными союзниками в решении задач, связанных с Ираном, подчеркнул он. На встречах в Эр-Рияде и Абу-Даби Помпео намерен выстроить стратегию создания глобальной антииранской коалиции, сообщил он в Twitter. В тот же день власти ОАЭ заявили, что выступают за политическое урегулирование конфликта с Ираном.

Угроза военной конфронтации между США и Ираном возросла после предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе 13 июня. Вашингтон обвинил в нападении Тегеран. В администрации США, в частности, заявили, что на корпусе одного из пострадавших кораблей обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.

Конфликт США и Ирана

Позже американские СМИ сообщили, что в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом Иран сбил американский беспилотный летательный аппарат типа Navy MQ-4C Triton. В Вашингтоне заверили, что в этот день американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана. В свою очередь, Тегеран утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами" нарушения беспилотником воздушной границы страны. США были готовы нанести военный удар по Ирану за сбитый дрон, однако в последние минуты Дональд Трамп отменил приказ о воздушной атаке.