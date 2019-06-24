Канадская авиакомпания забыла спящую пассажирку в самолете

Женщина уснула во время рейса, а сотрудники авиакомпании не заметили ее и отправили самолет на стоянку.
Работники авиакомпании Air Canada не заметили пассажирку Тиффани Адамс, которая уснула во время рейса из Квебека в Торонто, и отправили самолет на стоянку вместе с ней. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на издание Global News.
Рядом с женщиной никто не сидел, не заметили ее и стюарды.
"Я проснулась около полуночи, через несколько часов после приземления, ужасно замерзшая и до сих пор с застегнутым ремнем безопасности в абсолютной темноте", - рассказала Адамс.
Женщина попыталась позвонить своим друзьям и родным, но ее телефон разрядился. Она попробовала зарядить телефон, но в самолете не было электричества.
"Я пыталась сконцентрироваться на дыхании и контролировать паническую атаку, пока пробовала зарядить телефон от каждого USB разъема, который могла найти", - продолжила Тиффани.
Она пробовала позвать на помощь используя рацию в кабине пилота, но она также не работала. Она даже смогла открыть выход из самолета, но не смогла спуститься, так как он находился на 15-метровой высоте.
Она пыталась найти веревку, по которой можно было бы спуститься, но ее тоже не оказалось.
Адамс использовала найденный фонарик, чтобы подать сигнал из иллюминатора и в итоге привлекла внимание сотрудника аэропорта, который помог ей спуститься. Агенты авиалинии предложили женщине подвезти ее домой, а также дважды звонили с извинениями.