Facebook не нашел признаков вмешательства РФ в вотум по Брекзиту

По его словам бывшего вице-премьера Великобритании, с октября 2018 года работающего в Facebook, есть соблазн объяснять политическое землетрясение в Соединенном Королевстве "заговором". Однако он считает, что скептические настроения британцев по отношению к членству в ЕС имеют "более глубокие корни".

Одновременно Николас Клегг заявил о необходимости государственного регулирования социальных сетей. "Создание подобных правил не является задачей частных компаний - ни крупных, ни мелких", - подчеркнул он. В частности, представитель Facebook указал на "срочную необходимость" создания новых норм в отношении защиты данных, а также ведения избирательных кампаний и оценки разжигающих ненависть высказываний.