Facebook не нашел признаков вмешательства РФ в вотум по Брекзиту

Руководство Facebook не располагает "абсолютно никакими доказательствами" российского вмешательства в ход референдума по вопросу Брекзита в июне 2016 года посредством этой соцсети. Компания провела внутренний анализ имеющихся данных и не обнаружила никакой "существенной попытки" со стороны внешних сил повлиять ни исход голосования, заявил в понедельник, 24 июня, в интервью BBC Radio 4 директор по коммуникациям, вице-президент Facebook Николас Клегг, передает Deutsche Welle.
По его словам бывшего вице-премьера Великобритании, с октября 2018 года работающего в Facebook, есть соблазн объяснять политическое землетрясение в Соединенном Королевстве "заговором". Однако он считает, что скептические настроения британцев по отношению к членству в ЕС имеют "более глубокие корни".
Одновременно Николас Клегг заявил о необходимости государственного регулирования социальных сетей. "Создание подобных правил не является задачей частных компаний - ни крупных, ни мелких", - подчеркнул он. В частности, представитель Facebook указал на "срочную необходимость" создания новых норм в отношении защиты данных, а также ведения избирательных кампаний и оценки разжигающих ненависть высказываний.
Референдум по вопросу выхода Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента участников поддержали Брекзит. Изначально предполагалось, что страна покинет Евросоюз 31 марта 2019 года. Но британские парламентарии трижды отклонили соглашение об условиях Брекзита, достигнутое правительством Терезы Мэй и Брюсселем. В итоге Лондону была предоставлена отсрочка до 31 октября. 24 мая Тереза Мэй заявила об уходе в отставку с постов главы Консервативной партии и премьер-министра страны.