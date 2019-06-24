Пн, 24.06.2019
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  • Жителей Раквере возмутило отсутствие государственного флага на башне

Жителей Раквере возмутило отсутствие государственного флага на башне

В раквереском городище будет снова развиваться государственный флаг. В данный момент флага нет, поскольку он был сорван ветром.

ФОТО: Georg Kõrre

Многие жители Раквере выразили удивление по поводу того, что на башне городища во время праздников не развивался сине-черно-белый флаг. Как выяснилось из рассказа директора Кайду Тийрика, дело было не в заговоре, а во вмешательстве сил природы, передает Virumaa Teataja.

"Флаг улетел позавчера (пятница) вместе с троссом. Флагшток у нас так высоко, что этим могут заниматься только специалисты соответствующей области. К сожалению, во время праздников они не работают", - сказал Тийрик.

Кайду Тийрик пообещал, что флагшток приведут в порядок и установят государственный флаг при первой возможности.

Ракверескому городищу требуется от четырех до шести специальных триколоров в год. "Уже с осенними штормами пропадает несколько штук. Скажем так, что в хороший год нужно четыре флага, а в плохой - есть. В выходные Дня победы это был первый случай в истории, когда флаг улетел", - отметил Кайду Тийрик.

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