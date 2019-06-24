Жителей Раквере возмутило отсутствие государственного флага на башне. Но все оказалось не так просто

"Флаг улетел позавчера (пятница) вместе с троссом. Флагшток у нас так высоко, что этим могут заниматься только специалисты соответствующей области. К сожалению, во время праздников они не работают", - сказал Тийрик.

Ракверескому городищу требуется от четырех до шести специальных триколоров в год. "Уже с осенними штормами пропадает несколько штук. Скажем так, что в хороший год нужно четыре флага, а в плохой - есть. В выходные Дня победы это был первый случай в истории, когда флаг улетел", - отметил Кайду Тийрик.