Молодые люди дважды чудом спаслись в Иванов день

Благодаря помощи внимательного соседа молодые люди на озере Лыйдла, веселившиеся на досках для серфинга, а затем на лодке, избежали опасности утонуть. Компания употребляла алкоголь, ни на ком не было спасательных жилетов, а в лодке отсутствовало спасательное оборудование, передает Majandus.
В Иванов день употреблявшие алкоголь молодые люди на озере Лыйдла несколько раз подвергались риску утонуть и спаслись благодаря соседу.
В субботу молодой человек и девушка отправились кататься на озеро на гребных досках, однако вследствие неопытности не справились с управлением досками и сильный ветер стал уносить их далеко от берега. Молодой человек упал с доски в воду и ветер унес ее. Отдыхавший на берегу лодочник Каарель Пакспуу заметил, что молодой человек стал выбиваться из сил и поспешил ему на помощь на своей лодке. Уставшего юношу подняли на лодку и вернули унесенную ветром гребную доску. В это же время девушка плыла на подгоняемой ветром доске и не могла развернуться из-за сильных волн. Паакспуу подплыл к ней на своей лодке и отбуксировал девушку на берег.
Затем эти же люди, на сей раз компания была из четверых человек, вернулись на озеро с гребной лодкой. Они употребляли алкоголь, разбили весла лодки и она стала дрейфовать. Ветер прибил лодку к причалу Пакспуу. Молодые люди вылезли на причал и вернулись обратно на берег. И вновь ни на ком не было спасательного жилета, в лодке не было спасательного круга и никаких других спасательных принадлежностей.
Член правления Эстонского объединения добровольцев по спасению на море и озере Марек Рятсеп сказал, что прогулка по водоему и алкоголь не совместимы. Комментируя использование спасательных жилетов, Рятсеп сказал, что прежде всего следует исходить из конкретной ситуации и безопасности всех участников.
«В руках умелого человека гребная доска может сама по себе быть эффективным спасательным средством и при плавании на ней спасательный жилет не обязателен», - сказал Рятсеп. Тот, кто плавает на гребной доске, все же должен критически оценивать свои навыки и окрестности и если из-за погодных условий или особенности водоема существует опасность, что вас унесет от берега, к доске следует пристегнуться или надеть спасательный жилет. Если вы идете кататься на гребной доске или другом водном транспорте, Рятсеп советует всегда кому-то сообщать об этом, чтобы друзья или члены семьи знали, что нужно начать искать, если ушедший на водоем человек не вернулся в запланированное время.
В открытой лодке на всех должны быть спасательный жилеты, даже если вы передвигаетесь по маленькому водоему, советует Рятсеп, однако закон напрямую этого не требует. На борту водного транспорта должен быть один сертифицированный спасательный жилет на каждое место и его следует надеть, если капитан так решит. Также пассажирам не запрещено по собственной инициативе надеть спасательный жилет и те, кто не уверены в своей способности плавать или не чувствуют себя в лодке безопасно, могут сами попросить у капитана спасательный жилет, пояснил Рятсеп.