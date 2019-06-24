Молодые люди дважды чудом спаслись в Иванов день

В Иванов день употреблявшие алкоголь молодые люди на озере Лыйдла несколько раз подвергались риску утонуть и спаслись благодаря соседу.

В субботу молодой человек и девушка отправились кататься на озеро на гребных досках, однако вследствие неопытности не справились с управлением досками и сильный ветер стал уносить их далеко от берега. Молодой человек упал с доски в воду и ветер унес ее. Отдыхавший на берегу лодочник Каарель Пакспуу заметил, что молодой человек стал выбиваться из сил и поспешил ему на помощь на своей лодке. Уставшего юношу подняли на лодку и вернули унесенную ветром гребную доску. В это же время девушка плыла на подгоняемой ветром доске и не могла развернуться из-за сильных волн. Паакспуу подплыл к ней на своей лодке и отбуксировал девушку на берег.

Затем эти же люди, на сей раз компания была из четверых человек, вернулись на озеро с гребной лодкой. Они употребляли алкоголь, разбили весла лодки и она стала дрейфовать. Ветер прибил лодку к причалу Пакспуу. Молодые люди вылезли на причал и вернулись обратно на берег. И вновь ни на ком не было спасательного жилета, в лодке не было спасательного круга и никаких других спасательных принадлежностей.

Член правления Эстонского объединения добровольцев по спасению на море и озере Марек Рятсеп сказал, что прогулка по водоему и алкоголь не совместимы. Комментируя использование спасательных жилетов, Рятсеп сказал, что прежде всего следует исходить из конкретной ситуации и безопасности всех участников.

«В руках умелого человека гребная доска может сама по себе быть эффективным спасательным средством и при плавании на ней спасательный жилет не обязателен», - сказал Рятсеп. Тот, кто плавает на гребной доске, все же должен критически оценивать свои навыки и окрестности и если из-за погодных условий или особенности водоема существует опасность, что вас унесет от берега, к доске следует пристегнуться или надеть спасательный жилет. Если вы идете кататься на гребной доске или другом водном транспорте, Рятсеп советует всегда кому-то сообщать об этом, чтобы друзья или члены семьи знали, что нужно начать искать, если ушедший на водоем человек не вернулся в запланированное время.