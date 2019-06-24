Пьяные молодые люди едва не утонули в Иванов день

В Иванов день употреблявшие алкоголь молодые люди на озере Лыйдла несколько раз подвергались риску утонуть и спаслись благодаря соседям.

В субботу молодой человек и девушка отправились кататься на озеро на гребной доске, однако вследствие неопытности не справились с управлением досками и сильный ветер стал уносить их далеко от берега. Молодой человек упал с доски в воду и ветер отогнал доску. Отдыхавший на берегу лодочник Каарель Пакспуу заметил, что молодой человек стал выбиваться из сил и поспешил ему на помощь со своей лодкой. Уставшего юношу подняли на лодку и вернули унесенную ветром гребную доску. В это же время девушка плыла на подгоняемой ветром доске и не могла развернуться из-за сильных волн. Паакспуу подплыл к ней на своей лодке и отбуксировал девушку на берег.

Затем эти же люди, на сей раз компания была из четверых человек, вернулись на озеро с гребной лодкой. Они употребляли алкоголь, разбили весла лодки и она стала дрейфовать. Ветер прибил лодку к причалу Пакспуу. Молодые люди вылезли на причал и вернулись обратно на берег. У вновь ни на ком не было спасательного жилета, в лодке не было спасательного круга и никаких других спасательных принадлежностей.