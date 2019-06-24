Стало известно, где пройдет зимняя Олимпиада 2026 года

Соответствующее решение было принято в ходе голосования на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.

На право проведения Олимпиады 2026 года, которая пройдет с 6 по 26 февраля, также претендовали шведские города Стокгольм и Оре.

Итальянская заявка в ходе голосования получила 47 голосов, а шведская - 34.

Заинтересованность в проведении данных соревнований также проявляли Австрия (Грац), Канада (Калгари), Япония (Саппоро), Швейцария (Сьон) и Турция (Эрзурум), направившие ранее в МОК письма с подтверждением своих намерений.

Австрийцы, швейцарцы и канадцы в итоге отказались от олимпийских амбиций после проведения референдумов среди жителей в городах-кандидатах. Турки не прошли конкурс, а японцы передумали из-за землетрясения.

Италия в четвертый раз примет Олимпиаду. Летние игры проходили в 1960 году в Риме, а зимние - в Кортина-д'Ампеццо (1960) и в Турине (2006).