Пн, 24.06.2019
Если мы договоримся о временных приостановках на Лаагна-теэ, то вопрос закрытия мостов даже обсуждаться не будет. Михаил Кылварт

Стало известно, где пройдет зимняя Олимпиада 2026 года

Олимпиада в Пхеньян 2018 года. Иллюстративное фото.

ФОТО: MIKE SEGAR / REUTERS

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо, передает Newsru.com.

Соответствующее решение было принято в ходе голосования на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне.

На право проведения Олимпиады 2026 года, которая пройдет с 6 по 26 февраля, также претендовали шведские города Стокгольм и Оре.

Итальянская заявка в ходе голосования получила 47 голосов, а шведская - 34.

Заинтересованность в проведении данных соревнований также проявляли Австрия (Грац), Канада (Калгари), Япония (Саппоро), Швейцария (Сьон) и Турция (Эрзурум), направившие ранее в МОК письма с подтверждением своих намерений.

Австрийцы, швейцарцы и канадцы в итоге отказались от олимпийских амбиций после проведения референдумов среди жителей в городах-кандидатах. Турки не прошли конкурс, а японцы передумали из-за землетрясения.

Италия в четвертый раз примет Олимпиаду. Летние игры проходили в 1960 году в Риме, а зимние - в Кортина-д'Ампеццо (1960) и в Турине (2006).

В 2018 году зимние Олимпийские игры состоялись в южнокорейском Пхенчхане, в 2022 году они пройдут в Пекине.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ