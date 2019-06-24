Видео: женщина с молниеносной реакцией спасла падающего с большой высоты ребенка

Инцидент произошел в офисном здании, которое занимает строительная компания Monserrate. Женщина с маленьким мальчиком вышла из лифта, подошла к закрытой двери и достала мобильный телефон. Пока она звонила, ребенок направился к перилам и присел на корточки, но не удержал равновесия и упал между прутьев.

Женщина успела заметить, что происходит, бросилась к мальчику и в последний момент поймала его за ногу. Ей на помощь пришел рабочий, оказавшийся на этаже, и люди, которые выбежали из офиса за дверью. После обнародования записи камеры видеонаблюдения представитель Monserrate подтвердил, что ребенок не пострадал.